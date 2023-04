Siracusa, Lord Liberty rientra prontissimo per un successo

L'allievo di Angelo Russo trascina con sé tutti i partecipanti del Premio Madagascar

SIRACUSA – Ritorno al successo, dopo uno stop di 100 giorni, per Lord Liberty che sul finale di una combattuta competizione recupera il distacco inferto dal battistrada Light Enters. Bella la Condizionata sui selettivi 2300 metri di pista grande. L’allievo di Angelo Russo trascina con sè tutti i partecipanti del Premio Madagascar per acciuffare la fuga di Light che deve accontentarsi solo del terzo gradino del podio. Sa fare bene i conti Gabriele Cannarella che con Lord Liberty, metro dopo metro, si propongono come protagonisti. Dietro, la piazza d’onore è di Fambrus. È la cronaca della seconda delle sei competizione andate in scena al Mediterraneo per il convegno di galoppo del 25 aprile.

Il sotto clou, Premio Estonia, è di Le Beau Bacall, divenuto regolarissimo da dicembre dell’anno scorso. Salvo Basile fa così bis in giornata. Riconfermano buon periodo e ottimi mezzi anche Er Dandy e Jazz Rhapsody che completano il podio.

Gabriele Cannarella e My Life aprono il primo successo della giornata nel Premio Somalia. Il fantino bisserà nella successiva corsa.

Sui 1800 metri di pista sabbia, Deron Kit agguanta e supera Orange Suit, mentre i colori giallo-verde di Mark Cuschieri dominano nel Premio Africa sui 1300 metri di pista sabbia con Woman of Malta e Star Alpha.

Il finale è scandito da un testa a testa vibrante tra Road to Mexico e Royal Alhebayeb.