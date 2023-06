Ippodromo di Siracusa, Neileta e Early Target ritornano al successo

Il portacolori di Guerrieri torna alla vittoria

1' DI LETTURA

SIRACUSA- Ha le migliori battute e ritorna al successo, dopo tanto tempo, Neileta, protagonista indiscusso della condizionata, Premio Demeteor, corsa più dotata del convegno di galoppo andato scena sabato 24 giugno all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Il portacolori di Guerrieri, dopo diverse piazze, ritorna a vincere come aveva dimostrato nel periodo invernale. Alle sue spalle sui 2100 metri di pista piccola, finiscono Star of Wells e il buon Lord Liberty.

Entusiasmante l’arrivo del sotto clou, Premio Philippeville. Samibumbum cala sul finale, subendo il felino sorpasso di Early Target che si catapulta, con Salvo Basile in sella, sul traguardo, vincendo. Diavoletto sfrutta il pesino per accaparrarsi la piazza d’onore, mentre terzo finisce l’allievo di Antonio De Luca.

In apertura tra i due anni, Lumatiglory conquista il secondo successo in appena due uscite in carriera, dimostrando netta superiorità tra i giovanissimi. Il Premio Lucullo trova With the Rainfall capace di allontanarsi dagli altri 3 anni e vincere bene con Walter Gambarota in cabina di regia. Scenicroute permette raddoppio in giornata a Salvo Basile nel Premio Diocleziano, mentre Wonka Willy e Deron Kit sono i protagonisti della sesta corsa capaci entrambi di lottare accanitamente, nell’ordine, fin sul palo.