Irfis, al via le domande per i finanziamenti agevolati alle imprese

Le richieste si potranno presentare in via telematica

PALERMO – Dalle 12 di domani, martedì 5 maggio, sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del commercio e gestiti da Irfis FinSicilia, la società finanziaria della Regione.

L’intervento, con una dotazione complessiva di circa 13,5 milioni di euro, si articola in due linee: una dedicata agli investimenti e una al capitale circolante, entrambe rivolte alle micro, piccole e medie imprese del commercio operanti in Sicilia.

Schifani: “Favoriamo nuovi investimenti per le imprese”

“Con queste misure che entrano nel vivo con l’apertura della piattaforma per le domande – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – puntiamo a favorire la possibilità di nuovi piani di investimento per le imprese del settore del commercio che spesso incontrano difficoltà nell’accesso al credito. Il nostro obiettivo è andare incontro alle esigenze delle realtà produttive, aiutarle ad essere più competitive nel mercato e creare nuovi posti di lavoro”.

Come presentare domanda di finanziamento

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato sul sito Irfis, nella sezione Fondo Sicilia. La procedura è strutturata a sportello secondo le regole del Fondo Sicilia.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese dovranno compilare la domanda online inserendo: dati anagrafici e informazioni aziendali; indicazione dell’importo richiesto e iban; dichiarazioni sostitutive sui requisiti; nel caso della misura investimenti, anche il business plan del progetto.

A chi è rivolto il finanziamento da parte dell’Irfis

Le misure sono rivolte a micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le imprese potranno scegliere tra: finanziamenti per investimenti, fino a 400 mila euro e durata fino a 15 anni; finanziamenti per capitale circolante, fino a 200 mila euro e durata fino a 5 anni.

Entrambe le linee prevedono tassi agevolati con un limite massimo dello 0,25% annuo, configurandosi come strumenti particolarmente competitivi per sostenere lo sviluppo e la stabilità finanziaria del settore. Per tutte le altre informazioni si rimanda ai documenti pubblicati sul sito di Irfis.