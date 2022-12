Operaio morto dentro un pozzo, affittuaria della casa condannata

L'incidente avvenne in una villa a Isola delle Femmine

IN PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO – Un anno e un mese di carcere. Nove mesi per omicidio colposo e tre mesi per omissione di soccorso. È la pena inflitta dal giudice Giangaspare Camerini a Maria Teresa Sabella per la morte di un idraulico di 63 anni, Domenico Franzolin. L’imputata ha ottenuto la sospensione condizionale della pena.

La donna era affittuaria di una villa a Isola delle Femmine. Nel 2017 chiese l’intervento dell’operaio per la manutenzione di una elettropompa nella costruzione di via Libertà. L’uomo precipitò in un pozzo profondo venti metri, morendo sul colpo. Alla scena assistette il figlio della vittima.

La donna è finita sotto processo per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. L’omissione di soccorso è legata al fatto che l’imputata non avvertì subito il 112, ma chiamò prima una parente della vittima.

L’imputata dovrà risarcire i familiari di Franzolin, parti civili con l’assistenza degli avvocati Enrico Tignini e Miriam Lo Bello.