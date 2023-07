Isola delle femmine, colpì la vicina con un tubo di ferro: assolto

L'anziano è incapace di intendere e volere

PALERMO – Non era capace di intendere e volere quando colpì con un tubo di metallo la vicina di casa. La Corte di appello ribalta la condanna di primo grado per tentato omicidio e dichiara il “non doversi procedere” nei confronti di Orazio Bruno, 85 anni, di Isola delle Femmine. La vicina aveva 71 anni, quando fu aggredita in via Cutino in pieno centro del paese marinaro.

La lite tra vicini andava avanti da tempo. Contrasti che avevano portato la vittima a presentare attraverso un proprio avvocato diverse denunce in Comune. Dopo alcuni incontri sembrava che la situazione fosse rientrata. La scorsa settimana l’aggressione nel corso dell’ennesima discussione per alcuni lavori edili realizzati dall’anziano nella propria abitazione.

L’avvocato Luciano Sarpi

La forza con cui il colpo era stato inferto alla testa aveva fatto scattare l’ipotesi di tentato omicidio. Da una perizia chiesta dall’avvocato Lucia Maria Sarpi è emersa l’incapacità dell’imputato.