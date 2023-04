Isola delle Femmine, votato il dissesto finanziario

Un voto che ha avuto i suoi immediati effetti, facendo esplodere la polemica in aula

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Comune di Isola delle Femmine è ufficialmente entrato in dissesto finanziario. A deliberarlo il consiglio comunale che ha approvato la proposta di provvedimento degli uffici finanziari del Comune.

Un voto che ha avuto i suoi immediati effetti, facendo esplodere la polemica in aula. E portando alle dimissioni dalla carica del vicepresidente Vincenzo Dionisi. In 8 erano presenti in aula su 12. Alla fine 5 i favorevoli, vicini all’amministrazione comunale guidata oggi dal sindaco Orazio Nevoloso, mentre 3 si sono espressi in modo contrario.