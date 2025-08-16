Il suo nome è indissolubilmente legato a questa terra

SALINA (MESSINA) – È scomparsa ieri all’età di 75 anni Clara Rametta, sindaca di Malfa, piccolo centro che si trova sull’isola di Salina. Figura amatissima e punto di riferimento per l’intero arcipelago delle Eolie, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Donna di rara determinazione e sensibilità, Clara Rametta ha dedicato la vita alla sua isola e alla sua comunità.

Ha intrecciato l’impegno politico e amministrativo con la passione per l’accoglienza, la cultura e la valorizzazione del territorio. Il suo nome è indissolubilmente legato al Signum, l’hotel che aveva fondato nel 1988 e fatto diventare un simbolo di eccellenza assieme al marito Michele Caruso. Legata, altresì, a un’idea di Malfa, di Salina e delle Eolie come luoghi di bellezza, rispetto, visione e cura.

Il ritratto: esempio di professionalità e dedizione

Nel suo ruolo di prima cittadina, Clara Rametta ha saputo unire concretezza e amore, lavorando con spirito instancabile per lo sviluppo sostenibile delle isole e la qualità della vita dei suoi cittadini. Era una guida autorevole ma profondamente umana, vicina alla gente, capace di ascoltare, mediare e agire con coerenza e passione.

Chi l’ha conosciuta ricorderà per sempre la sua eleganza naturale, la sua forza mite, il suo sorriso tenace. Il suo esempio resterà un faro per chi crede in un’amministrazione fatta di competenza, cuore e dedizione autentica. La camera ardente sarà allestita domenica 17 agosto, dalle 10 alle 20, nella Sala consiliare del Comune. I funerali si svolgeranno lunedì 18 agosto alle 11 nella Chiesa dell’Immacolata di Malfa.

Il cordoglio della Regione: “Guida appassionata e instancabile”

«Esprimo il mio più sentito cordoglio alla comunità salinese e alla famiglia per la scomparsa della sindaca di Malfa, Clara Rametta. Con la sua guida appassionata e instancabile ha saputo imprimere al suo Comune una visione di crescita, di sostenibilità e di accoglienza che resterà patrimonio di tutti», dichiara l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina.

«Le difficoltà legate alla malattia – continua l’assessore Messina – non hanno rallentato l’attività di Clara Rametta, che ha continuato a guidare con coraggio e determinazione il Municipio, incarnando fino all’ultimo giorno i valori del servizio pubblico e dell’impegno civile. Figura di riferimento per l’arcipelago eoliano, ha rappresentato un esempio illuminato di amministratrice, consentendo al suo Comune di compiere un importante salto di qualità, distinguendosi per turismo e innovazione “green” grazie ai tanti progetti realizzati, tra cui il completamento del porticciolo di Punta Galera».

Da parte dell’amministrazione regionale viene confermato l’impegno a sostenere il Comune in questa fase di vacatio, fino alle nuove elezioni che si svolgeranno nella primavera 2026, alla prima finestra utile.

L’Anci: “Profondo cordoglio, donna di grande visione e impegno”

Gli organismi dell’ANCI Sicilia esprimono, attraverso una nota, “profondo cordoglio per la scomparsa della sindaca di Malfa, Clara Rametta, donna di grande visione e impegno civile, che ha saputo coniugare amore per il territorio e capacità amministrativa, protagonista di una stagione che ha cambiato il volto dell’isola lasciando un segno indelebile nella comunità eoliana”.

“Grazie al suo lavoro – concludono – il piccolo Comune era divenuto green per i tanti progetti concretizzati e, non ultimo, il completamento del porticciolo di Punta Galera”.

