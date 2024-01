Isole minori, Musumeci: “Piano da 100 milioni sui rischi sismici”

È stata indetta una procedura per la selezione di proposte

ROMA – Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato che è stata indetta una procedura per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva fase di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici sul territorio delle ‘Isole minori’.

“Intervento da 100 milioni di euro”

Musumeci, che è intervenuto in Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, afferma: “Si tratta di un notevole intervento di prevenzione strutturale antisismica, pari a 100 milioni di euro nel complesso, a sostegno delle Isole minori marine.

Musumeci, inoltre, dice che “potrebbe essere prevista la creazione di agenzie di assistenza tecnica, in particolare alle autorità locali isolane per sostenerle nella realizzazione di procedure complesse, nella partecipazione a progetti nazionali o europei e per favorire lo sviluppo delle isole migliorando l’offerta formativa turistica, nonché l’approccio a politiche di sviluppo sostenibile”.

Sono trentacinque i Comuni delle isole minori italiane, ha ricordato il ministro, distribuiti in sette regioni (Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana) in cui vivono circa 220mila residenti.