 Blitz dei carabinieri in 30 cantieri edili: sanzioni e 11 imprese sospese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ispezioni nei carabinieri nei cantieri edili: 11 imprese sospese

Controllate 30 aziende in Sicilia occidentale. Sanzioni per oltre 150mila euro
CARABINIERI TUTELA DEL LAVORO
di
1 min di lettura

PALERMO – Undici imprese sono state sospese nel corso dei controlli dei carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo nei cantieri edili nella Sicilia occidentale. Le ispezioni sono state eseguite oltre che nel capoluogo siciliano anche a Castelbuono, Villafrati, Partinico, e nel trapanese Erice, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Castellamare del Golfo, e nell’Agrigentino a Campofranco e Bivona. Sono state verificate il rispetto delle normative in 30 imprese.

Nel corso dei controlli sono stati trovati 73 operai di questi 19 impiegati senza il completo rispetto del contratto di lavoro e 7 in nero. Sono state accertate anche diverse violazioni relative alla sicurezza come la mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata consegna dei dispositivi di protezione ai lavoratori, mancanza idonei servizi igienico-sanitari, posti di lavoro privi di addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio), cantieri con scarsa viabilità di sicurezza, utilizzo ponteggi non conformi, quadri elettrici non a norma e documenti di cantiere obbligatori non conformi ed in alcuni casi mancanti. Sono scattate sanzioni per 71 mila euro e ammende per 84 mila per un totale di oltre 150mila euro. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI