Ispica, incendiata nella notte l’auto dell’assessore Carmelo Denaro

Indagini in corso, interviene il sindaco Innocenzo Leontini

1' DI LETTURA

RAGUSA – Indagano i carabinieri per risalire all’origine del rogo che ha distrutto nella notte la Fiat 500 dell’assessore comunale allo sport, Carmelo Denaro. L’incendio, che ha provocato lo scoppio della bombola del metano dell’auto, ha danneggiato anche la facciata di un palazzo adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica che hanno domato le fiamme in poco tempo. Da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma della locale stazione, non si escluderebbe anche l’ipotesi del dolo.

Incendio dell’auto, interviene il sindaco

Il sindaco Innocenzo Leontini e il presidente del consiglio comunale Titta Genovese, a nome di tutta l’amministrazione comunale e dell’intero consiglio comunale esprimono “condanna nei confronti del vile atto criminale che è stato commesso ai danni dell’assessore e consigliere comunale Carmelo Denaro, al quale manifestano piena solidarietà per l’atto incendiario compiuto ai danni della sua automobile”.

“La città di Ispica – continua il primo cittadino – è sempre stata estranea a episodi criminali di questo tipo. L’inquietante episodio turba la sensibilità di tutti gli Ispicesi. Si confida nella efficace azione delle forze dell’ordine e di quanti siano in grado di collaborare per venire a capo di un episodio tanto grave quanto inspiegabile. Carmelo Denaro è persona stimata e voluta bene, in tutti gli ambiti della sua attività. Nello stringersi attorno a lui, le istituzioni comunali e la comunità tutta – conclude – sono vicine alla famiglia, alla quale non mancheranno sostegno e affetto”.

Ragusa, tutte le notizie