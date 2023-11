Israele, Hamas ha perso il controllo del Parlamento

Si combatte vicino gli ospedali

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato che “Hamas ha perso il controllo” della Striscia con i suoi miliziani che “fuggono” al sud mentre le truppe israeliane hanno preso il Parlamento di Gaza City.

I combattimenti in corso hanno il loro epicentro vicino agli ospedali, che Hamas ha trasformato in luoghi di resistenza contro l’esercito. L’assistenza ai civili è al collasso.

“Hamas non ha la forza di fermare l’esercito – ha continuato il ministro della difesa israeliano -. I terroristi sono in fuga e i civili stanno saccheggiando le loro basi. Non hanno più fiducia nel governo”