Israele, prove di invasione a Gaza: primo blitz con tank e soldati di terra

Alta tensione in tutta l'area. E' il preludio dell'invasione della Striscia

GAZA – Prove di invasione israeliana a Gaza. In un blitz “mirato” nella notte, l’esercito israeliano ha varcato con tank e militari il confine entrando nel nord della Striscia per poi tornare indietro. Le incursioni continueranno “con maggiore intensità” nei prossimi giorni, hanno fatto sapere i militari.

Tutto sembra il preludio della più vasta operazione di terra che Israele ha confermato di voler compiere nonostante le pressioni contrarie e senza avere alcuna certezza, al momento, della sorte dei 224 ostaggi in mano ad Hamas.

Hamas ha dichiarato che sono stati uccisi 50 ostaggi nel blitz. Secondo fonti israeliane in raid sono stati eliminati altri due leader di Hamas. E mentre Hamas pubblica un documento con i nomi dei 7000 morti, Israele ha diffuso foto e storie dei bimbi rapiti.

Tensione anche in altre aree del medio Oriente: un razzo è stato lanciato su Taba, città egiziana al confine dove si sono registrati 5 feriti. E intanto, Jet militari americani, su ordine del presidente Joe Biden, hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall’Iran che avevano colpito truppe Usa nel Paese e in Iraq.