Istruzione, Schifani: “Subito una soluzione su Avviso 33”

"La nostra priorità è garantire il diritto allo studio"

PALERMO – Si è svolto oggi a Palazzo d’Orléans l’incontro convocato con urgenza dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani con l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano per fare il punto sulla revoca dell’Avviso 33 e sui possibili effetti per l’anno formativo 2026-2027.

Dopo aver esaminato le motivazioni del provvedimento e le criticità emerse, il presidente ha dato mandato all’assessore di individuare nel più breve tempo possibile la soluzione più adeguata per assicurare a tutti gli studenti aventi diritto il percorso previsto dall’obbligo formativo.

“Nostra priorità garantire il diritto allo studio”

“La nostra priorità – ha dichiarato Schifani – è garantire il diritto allo studio e offrire certezze alle famiglie, evitando qualsiasi conseguenza sull’avvio del prossimo anno scolastico e formativo”.

Il presidente ha chiesto inoltre di verificare ogni possibile soluzione amministrativa e organizzativa che consenta di rispettare i tempi per l’inizio delle attività, assicurando continuità all’offerta formativa e tutela agli operatori del comparto.