Italia-Francia, Urso “Rafforzare sinergie su aerospazio e difesa”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro francese dell’Economia, Eric Lombard. Al centro del colloquio la cooperazione tra Italia e Francia nei settori aerospaziale e dell’industria della difesa.

“I ministri – si legge in una nota del Mimit – hanno condiviso l’importanza strategica di rafforzare le sinergie tra i due Paesi per trasformare la necessità di investimenti nei comparti della difesa e della sicurezza in opportunità concrete di sviluppo industriale. Obiettivo, hanno sottolineato i ministri, che passa necessariamente attraverso la creazione e il rafforzamento di campioni europei nei settori chiave e anche dalla riconversione produttiva delle aziende coinvolte”.

Urso e Lombard hanno concordato “di approfondire ulteriormente questi temi nel corso della prossima riunione sull’industria nell’ambito del Trattato del Quirinale, prevista prima dell’estate a Parigi”.

