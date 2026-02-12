L'obiettivo è conoscere uno degli spazi simbolo di rigenerazione attiva

CATANIA – Il dirigente del coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, ha guidato un delegazione. Ieri si sono recati alla “Città dei Ragazzi” di Catania, in via Gramignani 128. “Per far conoscere da vicino uno degli spazi simbolo della rigenerazione sociale cittadina. E per presentare le attività che animano quotidianamente questa preziosa e provvidenziale struttura sociale”.

Durante la visita, alla presenza di Edoardo Barbarossa, presidente della Cooperativa “Villaggio del Magnificat” e dell’Associazione “Nessuno Escluso”. Enti che operano e sostengono la Città dei Ragazzi, sono stati illustrati gli spazi e i percorsi educativi, culturali e sociali attivi nel polo. «È stato un piacere accogliere la delegazione e raccontare il lavoro che viene svolto all’interno della Città dei Ragazzi – ha dichiarato il presidente Barbarossa –. Uno spazio che oggi rappresenta un presidio educativo, culturale, sociale e di riqualificazione per il quartiere».

Un’esperienza “di eccellenza in un quartiere difficile”

La Città dei Ragazzi è oggi un hub comunitario del Terzo Settore, rinato dopo anni di abbandono. E tornato a essere un punto di riferimento per il quartiere Angeli Custodi di Catania. Grazie al lavoro in rete di numerose realtà del territorio, promuove attività rivolte a bambini, famiglie e persone anziane, favorendo inclusione, partecipazione e rigenerazione sociale e territoriale, valorizzando ogni individuo e sostenendo chi vive situazioni di fragilità.

A tal proposito Carmelo Finocchiaro, Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, oltre ad esprimere il proprio apprezzamento e la propria stima per l’attività solidale e meritoria che viene svolta da chi si occupa di questi quartieri disagiati, dichiara: “La visita alla Città dei Ragazzi di via Gramignani, esperienza di eccellenza in un quartiere difficile di Catania, fa parte del nostro progetto denominato “Italia Viva ascolta la città e la provincia di Catania”, che abbiamo inteso lanciare per fare dell’ascolto uno strumento utile a dare risposte reali ai bisogni delle persone, grazie a delle proposte politiche che mirano a trasformare la nostra città e la nostra provincia”.

L’appello al Comune: investimenti “per la vera rinascita dei quartieri”

“La Città dei Ragazzi è una esperienza di solidarietà straordinaria, ma essenzialmente è anche un’esperienza di cambio culturale sul modo di intervenire nei quartieri disagiati. E noi di Italia Viva – sottolinea Finocchiaro – siamo assolutamente d’accordo con il loro metodo di operare. Infatti diciamo “grazie” a tutti gli operatori e crediamo che questa esperienza vada allargata, poiché esula da chi, rispetto al disagio, pensa di speculare”.

“E su questo chiediamo, e verificheremo, che il Comune di Catania faccia un cambio di passo rispetto alla ricaduta a pioggia di contributi, anche milionari, che spesso non vengono investiti per la vera rinascita dei quartieri e di chi li abita. Ecco perché – conclude il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro – continuerà la missione di Italia Viva a Catania per ascoltare e cercare di produrre un vero cambiamento nella nostra città e nella nostra provincia”.