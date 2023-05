Italmercati, Emanuele Zappia rieletto vicepresidente

Il presidente del Maas riconfermato al vertice della rete nazionale dei mercati all'ingrosso

1' DI LETTURA

CATANIA – Il presidente dei Mercati agro-alimentari Sicilia (Maas) di Catania Emanuele Zappia è stato rieletto vicepresidente nazionale di Italmercati, la rete nazionale dei mercati all’ingrosso, realtà della filiera agroalimentare che nel 2022 ha attivato un giro d’affari diretto di 10,2 miliardi di euro.

“In questi anni – ha detto Zappia – all’interno del Cda di Italmercati, in piena sinergia con il presidente e con gli altri componenti, abbiamo raggiunto diversi obbiettivi. Tra questi i fondi ottenuti con il Pnrr, grazie al quale i Maas sono riusciti a fare finanziare sette progetti per circa 9,5 milioni di euro che permetteranno di segnare una svolta epocale per l’ammodernamento e il rilancio della nostra struttura”.

“Il ruolo dei mercati all’ingrosso – ha aggiunto Zappia – è centrale all’interno della filiera e oggi più che mai la filiera agroalimentare è in continuo divenire, cambiamenti che coinvolgono tutti gli operatori del settore. Il riposizionamento dei mercati per lo sviluppo della nostra economia rende necessario che si avviino politiche mirate anche per una migliore commercializzazione dei nostri prodotti e per una maggiore competitività. Dobbiamo intraprendere una strada che vada verso una prospettiva futura e che passi anche da una rimodulazione degli orari. Sono convinto che la strada che stiamo percorrendo come Italmercati sia quella giusta”.