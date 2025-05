“Joe Petrosino e il delitto del barile” in scena al Pagliarelli

Dal romanzo di Salvo Toscano

PALERMO – Ieri, giovedì 15 maggio, presso la Casa Circondariale Pagliarelli, alla presenza del Presidente del Tribunale di sorveglianza Dott.re Giuseppe Mazzamuto, della Direttrice della Casa Circondariale Maria Luisa Malato, e della Dott.ssa Rosaria Puleo, é andato in scena lo spettacolo teatrale “Joe Petrosino e il delitto del barile” di Marco Pupella, e liberamente tratto dal romanzo di Salvo Toscano “Joe Petrosino e il mistero del cadavere nel barile”.

Lo spettacolo, andato in scena e replicato più volte al teatro Sant’Eugenio di Palermo, ripercorre la narrazione di un fatto di cronaca realmente accaduto nella New York del 1903 e vuole essere un omaggio al celebre Sergente Petrosino antesignano della lotta alla mafia. Protagonisti sul palco gli attori: Vincenzo Pepe, Massimiliano Sciascia, Federico Cimò, Valentino Pizzuto, Daniela Pupella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano Sergiomaria, Francesco Grisafi, Nando Chifari; per la regia di Marco Pupella.

“Joe Petrosino e il delitto del barile” ha suscitato l’interesse del pubblico ospite della struttura, ed inoltre è stato oggetto di dibattito finale sui momenti più significativi in esso rappresentati.

“Lo spettacolo – dice Marco Pupella – ha segnato una tappa importante nel processo educativo degli ospiti della struttura in quanto è stato percepito come stimolante momento di riflessione. Ringrazio la Dott.ssa Maria Luisa Malato, il Presidente Giuseppe Mazzamuto e la dott.ssa Puleo”.