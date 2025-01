Juve pronta per il Benfica, Motta “Faremo una grande gara”

TORINO (ITALPRESS) – Dimenticare Napoli, battere il Benfica e provare a evitare un accoppiamento tosto nei play-off. E’ la triplice missione che attende domani la Juve allo Stadium nell’ultima giornata della fase campionato di Champions. Classifica alla mano, oggi i bianconeri rischierebbero di trovare al prossimo turno Bayern o Real. “Andremo in campo senza fare calcoli e per vincere la partita – mette in chiaro Thiago Motta alla vigilia – Affronteremo una squadra con giocatori di grande esperienza, che hanno qualità, che hanno vinto cose importanti. Ma siamo in casa, è una partita di Champions e vogliamo fare una grandissima gara per arrivare alla vittoria”. La Juve arriva dalla prima sconfitta stagionale in campionato “ma Napoli negli ultimi anni è stato un campo difficile per tutti – osserva – Abbiamo avuto una grande opportunità di vincere dopo un bel primo tempo ma nel secondo ci siamo abbassati e quando ci abbassiamo soffriamo. Dobbiamo tenere in mente e dare continuità al primo tempo di Napoli e non commettere gli errori del secondo”. Bocca cucita sul possibile ritorno di Vlahovic fra i titolari: “Vedrete domani. Dusan sta bene come il resto del gruppo. Affrontiamo una squadra forte, con grande qualità tecnica e dobbiamo stare attenti anche quando attacchiamo perchè loro in contropiede, si è visto anche col Barcellona, sono molto bravi”. Mancherà Cambiaso. “Ha avuto questo problema alla caviglia, era rientrato in gruppo ma non si sente al 100% e ha preferito prendersi un pò di tempo per curare del tutto questo fastidio”. “Giuntoli e Scanavino presenti all’allenamento? La società è sempre vicina a me e alla squadra, siamo sereni nel contesto in cui l’esigenza di un grande club come la Juve è arrivare alla vittoria. Alle volte ci riusciamo e altre no e non possiamo essere soddisfatti. Dobbiamo continuare a lavorare col massimo impegno come stiamo facendo. Vogliamo sempre vincere, a volte facciamo un grande lavoro e otteniamo la vittoria, altre facciamo un buon lavoro e non ci riusciamo”. Motta difende poi Koopmeiners dalle critiche: “Qui non si punta il dito contro nessuno. Ha dato tantissimo fino a oggi e continuerà a dare tantissimo. Quando poi la squadra funziona, vengono fuori i singoli e tutti possiamo migliorare, io per primo e per questo lavoriamo tutti i giorni al massimo per aumentare il nostro livello. Sono contento di lui e di tutti gli altri per l’impegno e per come stanno affrontando il loro lavoro”. Nessuna risposta invece all’addio polemico di Danilo: “Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per questa squadra e gli auguro il meglio per il futuro”.

In conferenza stampa con Motta anche Francisco Conceicao. “Quando non vinciamo è sempre difficile ma siamo all’interno di un processo, abbiamo una squadra molto giovane, vogliamo vincere e sappiamo che piano piano dobbiamo alzare il livello e migliorare delle cose. Siamo convinti che le vittorie arriveranno con naturalezza visto come ci alleniamo e la qualità che abbiamo. Siamo già con la testa sulla partita di domani, per fare una grande gara e raggiungere i tre punti. Il Benfica è una squadra forte a cui piace avere la palla. Ha giocatori di qualità e noi dobbiamo essere pronti a fare il meglio per ottenere i tre punti”. L’esterno portoghese si è ormai lasciato alle spalle i problemi fisici che lo hanno condizionato a inizio anno: “Mi sento pronto per domani ad aiutare la squadra”, garantisce l’ex Porto, per il quale “la competizione interna è positiva, ci spinge tutti i giorni a dare il massimo. Vogliamo dimostrare in allenamento tutti i giorni le nostre qualità e il livello competitivo della rosa aiuta sia noi stessi che la squadra a diventare più forte”. Tornando alla sfida col Benfica, “la Champions è una competizione che tutti vogliono disputare, domani è una partita importante per noi e per il club, vogliamo rispondere in maniera convincente e ottenere la vittoria”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).