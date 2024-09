Juve Stabia-Palermo, i convocati di mister Dionisi

Il mister dei rosanero recupera Appuah

Il Palermo è pronto alla trasferta contro la Juve Stabia in programma sabato 14 settembre allo stadio “Romeo Menti”, calcio d’inizio ore 15.00. I rosanero, al rientro dopo la sosta delle Nazionali, puntano alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza nell’ultimo turno di campionato.

Le Vespe, in questo momento, sono prime in classifica (insieme al Pisa e allo Spezia) con 8 punti ottenuti. Dionisi, contro la squadra neopromossa, dovrà fare ancora a meno degli infortunati in via di recupero. Non saranno della partita Di Bartolo, Lucioni, Baniya e Verre, mentre Stredair Appuah ha recuperato e partirà con la squadra.

Juve Stabia-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Juve Stabia.

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu