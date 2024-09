Juve Stabia-Palermo, Henry: “Noi una vera squadra, lo abbiamo dimostrato”

L'attaccante: "Per me è una giornata bellissima oggi"

Thomas Henry, autore del gol del momentaneo 2-0 contro la Juve Stabia (gara poi terminata 3-1 in favore del Palermo), è intervenuto nel post partita per commentare il successo dei suoi. “Una vittoria molto importante. Oggi era difficile contro una squadra piena di entusiasmo. Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra, sono tre punti importantissimi“.

Sulla partita, il centravanti commenta anche la sua prestazione: “È il mio lavoro fare anche le sponde e il lavoro per la squadra, ma per un attaccante resta sempre importante avere le statistiche. Quindi sono contento di aver fatto gol. Primo gol in rosanero realizzato sotto il settore ospiti? È una giornata bellissima per me, le cose importanti ci sono entrambe: fare gol a avere i tre punti. Contro il Cesena dobbiamo fare come oggi”.