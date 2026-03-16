Kalat Impianti, prorogata la cassa integrazione per i lavoratori

Arriva la copertura fino a giugno

CATANIA – Kalat Impianti comunica che con un decreto di concessione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata approvata la Cassa integrazione per il periodo che va dal prima di gennaio al 30 giugno 2026.

Garanzia per i lavoratori in attesa della ricostruzione

È stato fatto un ulteriore passo per garantire i lavoratori in attesa che venga completata la ricostruzione dell’impianto di selezione prevista per il 31 dicembre dell’anno in corso.

Ringraziamenti alle istituzioni

“Un ringraziamento particolare – fanno sapere – va al vicepresidente della regione Siciliana, Luca Sammartino, e al sottosegretario Durigon che si sono spesi per il raggiungimento di questo risultato e sono costantemente in contatto con la società e i sindaci del territorio per individuare ulteriori strumenti a garanzia dei lavoratori per il secondo semestre 2026″.