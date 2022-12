Kalhesa, ricorso al Tar contro la chiusura: salvo il capodanno

Accolta la sospensiva perché sono ritenute infondate le ragioni di particolare urgenza

PALERMO – Ora di “paura” per i gestori del Kalhesa che nella giornata di ieri si sono visti notificare una determina che rispondeva la chiusura immediata del locale per 7 giorni. Questo a causa delle presunte violazioni della normativa vigente in materia di emissioni sonore e contestando altresì lo svolgimento di alcune serate danzanti senza la licenza.

La società Tobida srl, che gestisce il locale ritenendo ingiusto il provvedimento, assistiti dagli avvocati Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, si è rivolta al Tar di Palermo presentando un ricorso d’urgenza. Il presidente del Tar Palermo Salvatore Veneziano ha accolto la sospensiva ritenendo fondate le ragioni di particolare urgenza.

“Considerato tuttavia che sussiste il chiesto “caso di eccezionale gravità e urgenza, – si legge nel provvedimento del presidente – con riferimento alle programmate attività di somministrazione di alimenti e bevande relative all’ormai prossimo capodanno 2022, e che la determinazione dirigenziale non reca alcuna indicazione delle specifiche date nelle quali effettuare la disposta chiusura può ovviarsi disponendo la sospensione della determina dirigenziale censurata per il tempo occorrente per la proposizione del ricorso e della rituale domanda cautelare fermo il rigoroso rispetto delle autorizzazioni delle quali la ricorrente è munita e di tutte le normative, discipline e limiti previsti per le attività autorizzate e che andranno ad essere svolte”.