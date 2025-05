Katz “Faremo Stato ebraico-israeliano in Cisgiordania”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’approvazione per costruire 22 insediamenti ebraici in Cisgiordania è “un momento storico” e un “chiaro messaggio a Macron e ai suoi amici”. Lo ha detto oggi il ministero della Difesa israeliano, Israel Katz, recatosi in visita nell’insediamento di Sa-Nur, sgomberato nel 2005 in concomitanza con il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza.

“Riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta e noi costruiremo lo Stato ebraico-israeliano sul campo. La carta verrà gettata nel cestino della storia e lo Stato di Israele prospererà e fiorirà”, ha dichiarato Katz. Il ministro ha aggiunto: “Non minacciateci di imporre sanzioni perchè non ci metterete in ginocchio. Lo Stato di Israele non abbasserà la testa di fronte alle minacce”. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che il riconoscimento di uno Stato palestinese, a determinate condizioni, è un “dovere morale”.

(ITALPRESS).

Foto Fonte Ipa Agency-