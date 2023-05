1' DI LETTURA

La filosofia di KIA, sposata pienamente dalla nostra concessionaria – La Spina Auto 2 S.r.l. – può essere semplificata in tre semplici elementi: piena responsabilità verso il cliente, realizzazione del capitale umano con continui aggiornamenti e rispetto dell’ambiente.

KIA, leader nella diffusione dei veicoli elettrici ed elettrificati, sta sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo ad esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi. Lo slogan del marchio KIA “Movements that inspires”, viene posto come nuova missione del brand: ispirare e stimolare il consumatore attraverso l’esperienza dei suoi servizi e prodotti, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

Il mese di maggio viene festeggiato da KIA come mese dell’ibrido, promuovendo l’attività “drive to store”.

