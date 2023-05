Kickboxing, Campionati Assoluti: la palestra Aikya sul tetto d’Italia

La campionessa del mondo in carica, Silvia Gristina, si è confermata vincendo il titolo nazionale

PALERMO – Si sono svolti a Jesolo dall’11 al 14 maggio i Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing.

Ancora una volta gli atleti della palestra Aikya allenati da Gianpaolo Calaiò, Luisa Gullotti, Roberto Guiducci e Domenico Mandalari, sono saliti sui più alti gradini del podio.

La campionessa del mondo in carica, Silvia Gristina, si è confermata vincendo il titolo nazionale. Hanno vinto la medaglia d’oro nelle rispettive categorie e sono stati proclamati Campioni d’Italia anche Liam Calajò e Ferdinando Mazzarella. Importanti medaglie d’argento sono arrivate da Riccardo Oliva e Daniele Farina e dalla squadra Juniores Maschile. Il successo più importante è venuto dalla squadra senior maschile composta da Ennio Giordano e Marco Macaluso che si è imposta sconfiggendo un’agguerritissima concorrenza.



Continua, in questo modo, la serie di successi della palestra di Via Siracusa 12. Le innumerevoli vittorie sono soltanto l’elemento più luminoso e visibile di un lavoro che Gianpaolo Calaiò con la moglie Anita, la sorella Claudia, e gli amici e soci di una vita Luisa Gullotti, Roberto Guiducci e Domenico Mandalari conducono da anni ed ha come fine principale quello di creare attraverso lo sport una comunità felice formata da bambini, giovani e adulti, fondata sul rispetto delle caratteristiche del singolo, l’integrazione e l’aiuto reciproco.