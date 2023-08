Palermo, obiettivo Lund: il terzino è titolare in Europa League

Hacken-Zalgiris Vilnius è valida per le qualificazioni della competizione europea

Kristoffer Lund potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Palermo. Il terzino mancino nato in Danimarca dovrebbe vestire la maglia rosanero dopo la gara contro il Bari, match inaugurale della Serie B 2023/2024 in programma venerdì 18 agosto allo stadio “San Nicola”. La squadra siciliana, proprio contro i pugliesi, dovrà fare ancora a meno di Aurelio: il calciatore non è tra i convocati per la prima giornata del campionato a causa di un infortunio. Sulla corsia di sinistra verrà riadattato Ceccaroni.

La dirigenza del club di viale del Fante, però, vuole accorciare i tempi e trovare un calciatore che possa svolgere il ruolo di terzino mancino, da alternare a Giuseppe Aurelio. E il profilo ideale sembra essere proprio quello del classe 2002 Kristoffer Lund. Il calciatore è di proprietà dell’Hacken, club che milita nel massimo campionato svedese. Proprio la squadra giallonera, a partire dalle 19:00 di giovedì 17 agosto, scenderà in campo nello stadio di casa per affrontare lo Zalgiris Vilnius nella sfida valida per le qualificazioni di Europa League.

Il terzino danese, entrato nel mirino del Palermo, è stato schierato titolare per l’incontro della competizione europea. Il tecnico degli svedesi Hogmo ha deciso di schierarlo dal primo minuto nella sua squadra e non vuole privarsene per il match internazionale. La sfida di Europa League, però, potrebbe essere l’ultima per Lund, che saluterebbe così i compagni dell’Hacken e iniziare il trasferimento verso il capoluogo siciliano. Nelle prossime ore si potrebbero avere aggiornamenti.

Foto in alto dal profilo Instagram di Kristoffer Lund