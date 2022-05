La Canottieri TeLiMar al secondo Meeting Nazionale di Piediluco

Quattro atleti per altrettante categorie

È già a Piediluco la Canottieri TeLiMar, che sarà impegnata sabato 7 e domenica 8 maggio con i suoi atleti di punta nel Secondo Meeting Nazionale. Quattro atleti per altrettante categorie: Ragazzi, Pesi Leggeri Under 23, Pesi Leggeri Assoluti e Senior, che punteranno a confermarsi o che proveranno ad inserirsi definitivamente nel giro Azzurro

Il Club dell’Addaura schiererà tra i Ragazzi Nicolò Caltabellotta nel Singolo, che al primo meeting aveva mancato la finale A per un soffio.



Per i Pesi Leggeri Under 23, occhi puntati su Gianluca Cassarà, che mira alle prime quattro posizioni nel ranking nazionale che gli permetterebbero di strappare un pass per uno dei sette posti disponibili nella squadra Azzurra. Cassarà questa volta gareggerà solo nel Singolo, dopo che al primo appuntamento stagionale sul lago umbro aveva sprecato energie preziose nel Doppio, in equipaggio misto con la Canottieri Varese, una gara impegnativa sotto il punto di vista mentale oltre che fisico che lo aveva portato a disputare una finale B nel Singolo al di sotto delle sue possibilità.



Alessandro Durante, insieme al compagno Giovanni Ficarra della Canottieri Peloro, scenderà in acqua nel Due Senza Pesi Leggeri Assoluto, con l’obiettivo di consolidare l’Oro conquistato ad aprile e proiettarsi verso la selezione di metà agosto per il Mondiale.



Tra i Senior, invece, Emanuele Gaetani Liseo con il nuovo compagno Nunzio Di Colandrea (Marina Militare, Oro nel Quattro Con U23 ai Mondiali 2021), gareggeranno come Italia Team nel Due Senza e nel Quattro Senza.



Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della Federazione Italiana di Canottaggio (Youtube, Facebook, Twitter).