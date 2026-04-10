 La Cina accelera sul digitale e introduce l’IA nelle scuole
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La Cina accelera sul digitale e introduce l’IA nelle scuole

La Cina accelera sul digitale e introduce l’IA nelle scuole
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina intende avviare l’iniziativa “AI Plus Education”, con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale (IA) nelle aule fin dalle prime fasi, mentre il Paese accelera gli sforzi per sviluppare la tecnologia e adattare la sua economia a un futuro sempre più digitale.

Entro il 2030, la Cina punta a istituire un sistema completo di istruzione basato sull’IA che copra tutti i livelli scolastici e si estenda al pubblico più ampio, ha affermato oggi il ministero dell’Istruzione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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