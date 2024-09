Il bimbo di 9 anni, la corsa in bici con gli amici e il misterioso incidente

Via Filippo Pecoraino

Troppi silenzi su quanto è accaduto a Brancaccio

PALERMO – Alcuni andavano in bici, altri in monopattino. Una gara fra amici. Poi la caduta e la corsa all’ospedale dove un bambino è ricoverato con una ferita alla testa. Ha 9 anni e le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Il resto è tutto da ricostruire. Nessuno parla, nessuno riferisce dettagli di quanto è accaduto ieri pomeriggio tra vicolo Guarnaschelli e via Filippo Pecoraino, a Brancaccio. È qui che abita il piccolo trasportato all’ospedale dei Bambini da un’ambulanza del 118.

Sull’incidente stanno indagando i vigili urbani che per prima cosa stanno acquisendo i tabulati della chiamata alla sala operativa del 118 per capire chi ha avvertito i soccorsi. Al momento non è stato identificato.

Sembrerebbe che il bimbo fosse in sella ad una bici, di cui non c’è traccia. Non è stata trovata né nel punto dove è stato soccorso, né nelle vicinanze, né a casa.

Qualcuno senza troppa convinzione riferisce di una caduta accidentale mentre i bambini giocavano. Se è stato un incidente fortuito, come sembra, non si comprende il perché di tanta reticenza. L’unica giustificazione potrebbe essere la preoccupazione per la salute del bambino che viene prima di ogni cosa. La prognosi resta riservata.

La speranza è che si riprenda presto. Nel frattempo la polizia municipale indaga per accertare se davvero sia stato un incidente mentre i bambini giocavano.