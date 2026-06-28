 Elezioni regionali, Minardo: "Basta autolesionismi"
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La corsa verso le elezioni regionali, Minardo: “Basta autolesionismi”

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Le parole del commissario regionale di Forza Italia in Sicilia
1 min di lettura

“Manca oltre un anno alle elezioni in Sicilia e mi aspetto, da me stesso e da ogni soggetto politico di Forza Italia e dai nostri alleati, un maggiore ed esclusivo attivismo su ciò che di buono è stato fatto in questi anni e su cosa vogliamo fare nei prossimi mesi per la Sicilia e per i siciliani”.

Lo dice all’Ansa il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, intervenendo nel dibattito politico sulle prossime elezioni regionali.

“Su questo – aggiunge – mi troveranno tutti d’accordo e pronto a dare il mio contributo. Non parteciperò invece al gioco da autolesionisti di chi continua ad alimentare sui giornali un dibattito, inesistente nelle sedi opportune, su candidature, auto endorsement e identikit vari. Non interessa al sottoscritto, non interessa alla stragrande maggioranza della nostra classe dirigente e soprattutto non interessa ai siciliani. Governare significa dimostrare responsabilità, capacità di fare autocritica e di portare risultati. Arriverà il momento, nei prossimi mesi, in cui in Sicilia e a Roma discuteremo delle scelte future. Oggi – conclude Minardo – nostro dovere è continuare a lavorare per i siciliani”.

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