Evento promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato

PALERMO – Dialoghi e letture per intrecciare la vita e l’opera di due intellettuali capaci di leggere la realtà politica, sociale e culturale italiana con costante partecipazione e altrettanto senso critico. Voci di oggi interpretano le parole di Pasolini e Sciascia per guardarli da una prospettiva inedita, nell’ambito della rassegna La Costituzione diffusa.

Con Giuseppe Culicchia, Giorgio Vasta ed Elena Loewenthal, letture di Luigi Lo Cascio e Isabella Ragonese, con l’intervento video del maestro Emilio Isgrò. Un incontro a cura della Fondazione Circolo dei lettori, in collaborazione con Sellerio Editore.

Info e prenotazioni: ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

“La Costituzione diffusa” è l’evento promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con la Fondazione italiana del Notariato e il Consiglio Notarile di Palermo e con la partecipazione della Fondazione Circolo dei lettori e di Sellerio Editore, che si svolgerà a Palermo nei giorni 5, 6 e 7 maggio. In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il Notariato ha ritenuto doveroso far sentire la propria presenza proponendo una profonda riflessione sulla legalità, l’etica e la deontologia guidata dal filo rosso della Costituzione con eventi dedicati agli studenti, ai detenuti, ai tecnici del diritto e a tutta la cittadinanza.