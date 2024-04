La crisi agricola preme sull’Ars, Ali Sicilia: “Risposte ora”

"Il Parlamento non indugi"

SALEMI (TRAPANI) – La crisi che sta attraversando il settore agricolo non consente rallentamenti né indugi: servono risposte immediate ed è necessario un cronoprogramma di interventi a più livelli, dal locale al nazionale, per dare risposte precise e circostanziate a un settore fondamentale per l’economia siciliana”. Lo dice il sindaco di Salemi e presidente di Ali Sicilia, Domenico Venuti, componente della delegazione di sindaci trapanesi che segue da vicino la crisi del mondo agricolo, in merito all’esame della mozione sugli ‘interventi urgenti a sostegno dell’agricoltura’ da parte dell’Ars. Il Parlamento regionale la prossima settimana esaminerà diversi documenti sul tema, tra cui quello presentato dal movimento trapanese ‘I guardiani del territorio’.

“La politica vada oltre le dichiarazioni di circostanza e faccia segnare uno scatto di qualità – avverte Venuti – evitando sterili prese di posizione che avrebbero come effetto deleterio una inutile dilatazione dei tempi per gli interventi attesi dagli imprenditori. Il governo regionale e la sua maggioranza – conclude Venuti – facciano poi il loro dovere e tutelino gli interessi di un settore fondamentale per l’economia della Sicilia”.