La fine del cane scomparso: ritrovato morto in un lago del catanese

CATANIA. Billy, uno yorkshire terrier di 13 anni che risultava disperso da ieri a Militello Val di Catania , è stato trovato morto dai sommozzatori dei vigili del fuoco in uno dei laghetti incastonati tra le rocce a valle delle cascate dell’Oxena. Le ricerche erano state avviate dopo l’allarme lanciato dalla padrona e si erano dovute interrompere per il sopraggiungere dell’oscurità e per le difficoltà del terreno. Così le operazioni di ricerca sono riprese stamani dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania.