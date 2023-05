La fine di Antonio nella Statale che conta le croci sull’asfalto

La vittima dell'incidente di ieri, lascia moglie e due figlie. La Statale 284 resta una delle arterie siciliane più pericolose.

CATANIA. Un asfalto che conta le croci. Una strada che resta luogo di cronaca nerissima. Un percorso di morte che ha visto spazzare via nel corso degli anni, dei decenni, sorrisi e vite. Esattamente com’è accaduto ieri: Antonio Emanuel Colino. Ecco cos’è oggi al Statale 284. Un’arteria stradale pericolosissima che attende l’ampliamento non più procrastinabile delle carreggiate.



Finisce di pranzare a casa Antonio e poi si rimetterà a bordo della sua Peugeot e recarsi a Catania dove lavora in un’impresa di telecomunicazioni. Per l’ignaro e incolpevole 45enne originario di Paternò ma da tempo residente a Santa Maria di Licodia, saranno gli ultimi istanti di vita. Viene centrato in pieno dal furgone che centrerà anche una famiglia di Ragalna che stava facendo ritorno a casa.

Per Antonio Emanuel Colino non c’è stata alcuna speranza alla quale aggrapparsi.



Una fine ingiusta e inaccettabile in una Strada Statale che è un’autentica sciagura per chi la percorre: un luogo insicuro, pericoloso e che tiene nell’ostaggio della paura chiunque la percorra.

Non se ne può più.

Che sia autovelox o spartitraffico, che si intervenga subito: si intervenga immediatamente.

Venga dato un segnale forte.

Antonio aveva 45 anni. Lascia moglie e due figlie.