La Fortitudo Agrigento capolista ospita Forio

Coach Catalani: "Avversari che hanno urgente bisogno di raccogliere punti"

AGRIGENTO – Domenica la Fortitudo Agrigento torna tra le mura amiche del Palamoncada dove rimane ancora imbattuta ed ospita alle ore 18 Forio d’Ischia, penultima alla disperata ricerca di punti. La squadra di coach Catalani, invece, prima e già certa di esserlo fino alla fine, si prepara ormai ai playoff ed anche i giovani avranno maggior spazio e opportunità per mettersi in mostra e macinare minuti utili per far rifiatare il quintetto iniziale ed arrivare nella condizione ottimale in vista dei match che contano. L’obiettivo di questa partita e della stagione rimangono sempre gli stessi, vincere in tutte le occasioni e provare a farlo fino alla fine.

Il coach Michele Catalani tiene comunque alta l’attenzione sugli avversari: “Ospitiamo Forio d’Ischia, formazione che sta attraversando un momento complicato e che ha urgente bisogno di raccogliere punti per muovere la propria classifica. Quella allenata da coach Carone è una formazione che può contare su giocatori con ottimo talento realizzativo, su tutti Hadzic e il giovane Milosevic, e grande fisicità. Dovremo essere bravi a chiudere bene gli spazi in area e competere con la fisicità dei loro interni. Come al solito la differenza dovremo farla sulla metà campo difensiva per non far accendere i loro terminali offensivi e per togliere ritmo alle iniziative di uno contro uno”.