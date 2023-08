La fortuna bacia Isola delle Femmine: maxi vincite al Lotto

Nella cittadina alle porte di Palermo centrate due quaterne

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ultima estrazione del Lotto si è rivelata particolarmente fortunata per la Sicilia e soprattutto per il piccolo comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

Infatti in questo piccolo centro cittadino (circa 7mila abitanti) un fortunato giocatore, a fronte di una giocata complessiva di 6 euro, è riuscito a centrare una quaterna da 249.500 euro sulla ruota di Palermo con i numeri 7-9-36-46. Si tratta dell’ottava vincita più alta del 2023. Sempre ad Isola delle Femmine e con gli stessi numeri è stata realizzata una quaterna da 24.900 euro grazie ad una giocata da 4 euro su tutte le ruote.

Nel 2023 la Sicilia è stata tra le Regioni più fortunate al Lotto. Infatti la vincita più alta dell’anno è stata realizzata lo scorso 27 giugno a Marineo, in provincia di Palermo, grazie ad una quaterna da 513.750 euro. La Dea Bendata si è dimostrata generosa con la Sicilia anche al 10eLotto. A Caltanissetta, grazie ad una giocata da 3 euro, è stato centrato un ‘9’ da 50mila euro.