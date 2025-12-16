La guardia costiera di Palermo salva 178 migranti nell’Egeo

I militari hanno preso parte all'operazione "J.O. Greece 2025"

PALERMO – Militari della capitaneria di Porto di Palermo hanno preso parte all’operazione coordinata dell’agenzia Frontex denominata “J. O. Greece 2025” che ha portato in salvo 178 migranti in mare. La direzione marittima di Palermo, guidata dal comandate Michele Maltese, ha inviato una motovedetta con 12 membri dell’equipaggio compresi 2 soccorritori marittimi specializzati nel salvataggio di vite umane in condizioni critiche.

L’operazione ha visto l’impiego di unità nel mare Egeo a sud dell’isola di Creta in Grecia. L’obiettivo principale della missione è stato quello di salvare le vite umane in mare e di gestire flussi migratori insieme a greci, portoghesi e lettoni sotto il coordinamento di Frontex. I militari sono stati impegnati in numerose operazioni di salvataggio nei confronti di migranti in imminente pericolo di vita anche durante giorni in cui era previsto il riposo dell’equipaggio come in occasione della richiesta di intervento da parte delle autorità greche.

È stato richiesto l’intervento della motovedetta italiana a causa delle critiche condizioni meteo marine poiché era il mezzo e l’equipaggio più specializzato per affrontare l’emergenza: 75 migranti da soccorrere a 55 miglia nautiche a sud dell’isola di Creta con mare forza 4 e raffiche di vento di oltre 35 nodi. L’operazione si è conclusa con il salvataggio dei naufraghi. La missione si è conclusa con un totale di quasi 4000 miglia nautiche percorse e 178 vite umane portate in salvo.