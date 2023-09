La Guardia costiera libica sperona e affonda un barcone con 50 persone a bordo

Lo denunciano le Ong

ROMA – L’aereo civile di Sea Watch “Seabird ha assistito alle atrocità della cosiddetta Guardia costiera libica. Nonostante i nostri continui avvertimenti, ha speronato e distrutto un gommone sovraccarico in difficoltà con circa 50 persone a bordo“. Secondo quanto riferisce l’ong, i militari avrebbero riportato i migranti in Libia. “Sul posto c’era l’imbarcazione Louise Michel alla ricerca di sopravvissuti – si legge in un post su X – ma non ne ha trovati”.