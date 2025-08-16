La Juve batte l’Atalanta 2-1, vincono anche Inter e Lazio

BERGAMO (ITALPRESS) – Antipasto di serie A al Gewiss Stadium di Bergamo dove, a una settimana dall’inizio del campionato, la Juventus batte l’Atalanta per 2-1 nel Trofeo Bortolotti. Meglio i bianconeri nel primo tempo, con Carnesecchi decisivo prima su Koopmeiners e poi su Yildiz, mentre nella ripresa si fa preferire la squadra di Juric, almeno fino al 73′ quando, sul cross dalla destra di Thuram, Nico Gonzalez fa da torre, palla sporcata da Zappacosta e girata vincente di David, al suo primo gol in bianconero, in anticipo su Hien. Passano quattro minuti e, dopo una percussione centrale di Joao Mario, arriva il raddoppio del neo entrato Vlahovic. Al 90′ gran gol di Samardzic che mette a sedere la difesa bianconera ma non basta a evitare alla Dea la sconfitta.

Al San Nicola di Bari l’Inter chiude il suo precampionato con una vittoria: 2-0 sull’Olympiacos. La squadra di Chivu passa in vantaggio al 16′: imbucata di Thuram per Lautaro e palla in mezzo dove Dimarco da pochi passi non sbaglia. Il capitano nerazzurro sfiora il raddoppio al 34′ e poi a inizio ripresa ma l’appuntamento col 2-0 è solo rinviato perchè al 54′ Thuram si avventa sulla respinta del portiere dei greci sulla conclusione di Dumfries e insacca.

In campo anche le due romane. La Lazio batte l’Atromitos nell’ultima amichevole estiva prima del via agli impegni ufficiali. Allo stadio intitolato a Manlio Scopigno a Rieti termina per 2-0 per gli uomini di Maurizio Sarri: decisive le reti del neoentrato Noslin al 76′ con uno stacco di testa e di Pedro al 90′ al termine di un’azione corale. Espulso Castellanos. La Roma, invece, pareggia 2-2 contro il Neom nell’ultima amichevole del suo precampionato, che si è disputata allo ‘Stirpè di Frosinone. I giallorossi la sbloccano al 25′ con Cristante su cross di Angelino ed errore del portiere Bulka, poi Dybala (al ritorno in campo dopo quasi un mese) perde un pallone sanguinoso, Bouabre guida il contropiede e serve Benhrama che a tu per tu con Svilar non sbaglia. La Roma torna avanti al 32′ sempre dopo lo spunto di un esterno: Rensch crossa dalla destra, Soulè aggancia e col mancino batte il portiere avversario. Per la seconda volta però la squadra di Gasperini si fa punire in contropiede. Merito di Abdi che al 38’ sorprende Svilar con un bel destro dopo aver saltato Ndicka e Rensch.

Sconfitta infine per il Bologna, che al Dall’Ara cede 4-2 all’OFI Creta. Dopo il vantaggio di Orsolini al 10′, i greci la ribaltano a inizio ripresa con Fountas e Theodosoulakis, Odgaard trova il pari al 54′ ma ancora Fountas (73′), stavolta su rigore, e Salcedo (92′) regalano la vittoria all’OFI.

