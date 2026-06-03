La statua della Vergine della Medaglia Miracolosa fino al 7 giugno

CATANIA – Prosegue in Sicilia il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia. Da domani e fino al 7 giugno la statua farà tappa nella parrocchia Madonna del Divino Amore di Catania, dove sono previsti momenti di preghiera e incontro con la comunità.

La tappa nella parrocchia Madonna del Divino Amore

L’arrivo della Vergine della Medaglia Miracolosa rappresenta una nuova tappa del percorso che sta attraversando l’Italia e che in questi giorni interessa diverse località della Sicilia.

“Credo che la Madonnina – afferma il parroco, don Orazio Catarraso – possa portare nel territorio la presenza di Gesù, che possa aprire il cuore e le porte delle case. Che questa piccola missione mariana possa essere una grazia, un momento di incontro con il Signore attraverso Maria”.

Un cammino iniziato nel 2020

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020 in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco, in occasione del 190esimo anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré.

L’iniziativa guarda al 27 novembre 2030, data in cui sarà celebrato il bicentenario delle apparizioni.

La statua della Vergine della Medaglia miracolosa a Catania

“In generale – spiega padre Mario Sirica, responsabile della commissione della ‘Tre giorni con Maria’ – diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle Rsa”.

“La nostra attenzione – aggiunge – è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase particolare”.