La madre di Filippo Mosca: “Domani l’udienza per la sentenza d’appello”

Il giovane, originario di Caltanissetta, è stato arrestato nel maggio del 2023

CALTANISSETTA – “Domani mattina (venerdì 8 marzo, ndr) sarà fissata la data per la sentenza d’appello”. Lo dice all’ANSA Ornella Matraxia, appena uscita dal tribunale di Costanza, in Romania, dove si è celebrata in mattinata la prima udienza del processo d’appello a Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato a maggio del 2023 e detenuto da 10 mesi nel carcere di Porta Alba, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Insieme con lui sono detenuti un suo amico, Luca Cammalleri, e una loro conoscente italiana.

Durante l’udienza sono intervenuti il pm che ha ribadito le accuse ai giovani italiani, l’avvocato difensore di Filippo Mosca, Alexandru Pascu Radu, l’avvocato di Luca Cammalleri e quello della ragazza italiana. I legali degli italiani hanno ricostruito i fatti, ribadendo tutte le tesi difensive a sostegno dei loro assistiti. “Abbiamo notato un trattamento diverso rispetto alle altre udienze – dice Ornella Matraxia -, un mezzo di trasporto dedicato soltanto a loro è arrivato un quarto d’ora prima dell’udienza, quindi niente lunghe attese e i ragazzi non avevano le manette come le altre volte”. I giudici hanno deciso di far restare in aula durante l’udienza soltanto i familiari, pertanto sia i funzionari dell’ambasciata italiana che i rappresentanti dell’associazione “Prigionieri del silenzio” con la presidente Katia Anedda, sono stati lasciati fuori.