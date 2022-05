Il campione del mondo francese ha origini siciliane

Il campione del mondo del 2021 di MotoGP Fabio Quartararo ha ricevuto in regalo una maglia del Palermo. Il pilota francese di origini siciliane, durante un collegamento in diretta su “Sky Sport”, ha anche mostrato il suo sostegno verso il club rosanero. Di seguito, la clip in questione.