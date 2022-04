La mobilitazione per gli alberi di Largo Pascoli: “Tulare il verde”

Domani gru a lavoro.

CATANIA – Gli alberi non si toccano. Giornata di mobilitazione, domani, per salvare i due arbusti di largo pascoli, che – a quanto sembra – dovranno essere abbattuti per permettere l’interramento di nuovi serbatoi di carburante presso la pompa di benzina. Ecco la nota: “Martedì 26 aprile a Largo Pascoli dove sono presenti questi due bellissimi alberi iniziano dei lavori per la riapertura del distributore di benzina (altro che colonnine elettriche!) che prevedono l’interramento di nuovi serbatoi in sostituzione dei precedenti”.

“I due alberi sono pertanto a Rischio abbattimento. Invitiamo tutte e tutti a mobilitarci per chiedere una sospensione dei lavori in attesa di conoscere gli interventi che verranno posti in essere per la tutela degli alberi considerato che i lavori di interramento possono distruggere le loro radici. Alle 7.00 di martedì mattina è prevista l’arrivo di una Gru per l’inizio dei lavori, vediamoci là per tutelare gli alberi!

Noi saremo lì a tutelare il già poco verde della nostra città!”.