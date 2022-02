La Nuoto Catania si impone contro Milano e vince 16-8

Dimostrazione di grande valore e di un ottimo livello tecnico

CATANIA – L’Adr Nuoto Catania vince la gara contro Waterpolo Milano Metanopoli con il risultato finale di 16-8. La squadra guidata dal tecnico Giuseppe Dato dimostra con grande determinazione il proprio valore e il proprio livello tecnico.

LA CRONACA

La prima frazione si apre con una tripletta rossazzurra, prima va a segno La Rosa (1-0), poi Eskert (2-0) e poi Privitera (3-0). Gli ospiti riescono a riportare il match in parità grazie alle reti di Busilacchi, Mattiello e Andryukov (3-3). A 19 secondi dalla fine è Riccardo Torrisi a riportare in vantaggio i padroni di casa 4-3. La seconda frazione di gioco si apre con la rete del capitano Giorgio Torrisi (5-3), poco dopo trova la rete anche La Rosa (6-3), accorcia le distanze Metanopoli con Tononi (6-4), a due minuti dal termine è ancora capitan Torrisi a trovare il gol 7-4. L’Adr Nuoto Catania continua a dare il meglio di se, e va ancora in rete con Riccardo Torrisi 8-4. Chiude la seconda frazione la rete avversaria di Novara. Nella terza frazione va a segno Eskert (9-5), Metanopoli trova la rete con Novara 9-6, i rossazzurri con grande forza e determinazione continuano ad andare a segno prima con Giorgio La Rosa e poi con Matteo Ferlito (11-6). Poco dopo viene assegnato un rigore agli avversari, sul pallone Kasum, ma il tiro viene respinto da Caruso.A meno di un minuto dal termine della terza frazione La Rosa trova la rete del 12-6, viene assegnato poco dopo un rigore ai padroni di casa, che viene trasformato da Privitera 13-6. L’ultima frazione si apre con la rete di Perez 13-7, ma la doppietta di La Rosa e il gol di Eskert portano i rossazzurri sul 16-7. Il portiere rossazzurro Caruso esce ed entra Tommaso Baggi Necchi. Prima presenza in A1 anche per Federico Gulisano, alla sua prima convocazione nella massima serie.Il match si chiude con la rete di Mattiello (Menanopoli), 16-8.

LE DICHIARAZIONI A FINE GARA

Queste le parole del tecnico dell’Adr Nuoto Catania Giuseppe Dato: “Stiamo finalmente raccogliendo i frutti di un percorso che parte da lontano, sappiamo d’aver raccolto meno di quanto meritavamo. Per me è un onore vedere una squadra così compatta e convinta, dietro dei buoni giocatori oltre al lavoro, ci sono degli uomini che sanno come affrontare momenti difficili e fortemente decisivi”.

Queste le parole del presidente dell’Adr Nuoto Catania Mario Torrisi al termine del match: “Abbiamo dimostrato di essere davvero di un livello superiore, noi giochiamo bene già da diverse partite ma siamo stati un po’ sfortunati, non raccogliendo i punti che meritavamo. I ragazzi hanno dato l’anima, giocando da squadra e dimostrando di avere fortissime motivazioni. I big stanno giocando bene e i giovani stanno dimostrando di migliorare partita dopo partita. Sono davvero contento, e una nota positiva va a Riccardo Torrisi, un giovanissimo che sta crescendo e che si sta affermando ogni giorno come un giocatore importante per la nostra squadra. Noi continueremo a giocare per vincere tutte le partite che rimangono”.

Queste le parole di Giorgio La Rosa, autore di cinque reti contro Metanopoli: “Quella di oggi è una vittoria importantissima, venivamo da una vittoria altrettanto importante ma in settimana abbiamo lavorato per dare il massimo nonostante ci venisse a mancare un’altra pedina fondamentale per noi che è Samuele Catania. Siamo entrati in acqua concentrati e con le idee chiare, così deve essere quando si gioca in una categoria come la A1, non bisogna lasciare nulla al caso e cercare di sbagliare meno possibile. La prestazione di oggi è stata superiore a quella di sabato contro la Roma. Adesso ci prepareremo per il match di sabato prossimo in trasferta con l’Anzio, con la consapevolezza che sarà una gara difficilissima, ma noi ce la metteremo tuta per dare il meglio e continuare a muovere la classifica”.

Sabato prossimo alle ore 17.00 l’Adr Nuoto Catania affronterà l’Anzio in trasferta.

IL TABELLINO

ADR NUOTO CATANIA-WP MILANO METANOPOLI 16-8

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini, N. Eskert 3, G. La Rosa 5, A. Tringali, B. Banicevic, G. Torrisi 3, M. Ferlito 1, R. Torrisi 2, A. Privitera 2, E. Russo, F. Gulisano, T. Baggi-necchi. All. Dato.

WP MILANO METANOPOLI: F. Cubranic, A. Perez 1, S. Andryukov 1, N. Tononi 1, G. Mattiello 1, Sarno, T. Scollo, P. Kasum, N. Ficalora, T. Busilacchi 1, E. Novara 3, G. Lanzoni, A. Mellina Gottardo. All. Krekovic.

Arbitri: Navarra e Braghini

Note

Parziali: 4-3 4-2 5-1 3-2 Usciti per limite di falli Kasum (M) nel terzo tempo e Busilacchi (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: ADR Nuoto Catania 6/ 12 + un rigore e Waterpolo Milano Metanopoli 3/11.