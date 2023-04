Le parole del segretario della Cisl siciliana, Sebastiano Cappuccio, alla vigilia del primo maggio.

1' DI LETTURA

“Alla Sicilia serve un confronto organizzato con le istituzioni, sia regionali che locali, per rilanciare la crescita dell’Isola. Ma nel 75esimo anniversario della Costituzione repubblicana, “ci aspettiamo che la politica metta al centro la partecipazione dei lavoratori. E i temi del lavoro, dei giovani, delle donne”. Lo dice il segretario Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio alla vigilia del Primo Maggio. Per il segretario, la Sicilia ha bisogno di un nuovo welfare. E di politiche condivise su sanità, infrastrutture, pubblica amministrazione, risorse del Pnrr, fondi Ue. “È questa l’agenda – sottolinea – che la Cisl rilancia in questo Primo maggio”.