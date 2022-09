La prof candidata e gli studenti al comizio di Salvini: “Scelta libera”

Sulla vicenda Unione popolare ha chiesto "una ispezione ministeriale immediata per verificare questi comportamenti" .

Catania – “Una ventina di studenti curiosi che ha deciso di starmi vicina, su 500 che frentano l’Its Accademy, ha deciso, liberamente e volontariamente, di seguire l’intervento di Matteo Salvini a Catania. Sono 40 anni che sono nel mondo della scuola e non avrei mai fatto la ‘bestialita” di costringere qualcuno, perche’ sarebbe stata una ‘bestialita”. Non ho mai fatto politica a scuola, e continuero’ a non farla”. Cosi’ Brigida Morsellino, candidata della Lega alla Regione Siciliana, sulla presenza, a una manifestazione elettorale con il leader della Lega alle Ciminiere, tre giorni fa, di alcuni allievi del corso post diploma dell’Istituto tecnico superiore del capoluogo etneo.

“Avevano tutti la maglietta della scuola – spiega la professoressa, che e’ la dirigente dell’istituto ‘Duca degli Abruzzi ‘ – perche’ sono venuti dopo la fine delle lezioni. Erano tutti maggiorenni e liberi. E non erano del Nautico, ma dell’Accademy, un corso post diploma, a cui sono iscritti studenti da tutta Italia, la stragrande maggioranza dei quali non vota in Sicilia e quindi non puo’ votarmi. Siamo in un Paese democratico? E’ consentita in Italia un’adesione spontanea, volontaria e libera a una manifestazione pubblica? Se si’, allora non capisco certe polemiche strumentali. Ma sono pronta a valutare le opportune iniziative con il mio avvocato”. Sulla vicenda Unione popolare ha chiesto “una ispezione ministeriale immediata per verificare questi comportamenti” .