La protesta di agricoltori e allevatori, interrogazione di Marchetta

A Schifani e Sammartino

PALERMO – Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Ars, ha presentato un’ interrogazione urgente al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino richiedendo un intervento in favore del comparto agricolo e zootecnico.

“Il comparto agricolo e zootecnico – ha scritto nell’ interrogazione Marchetta – sta vivendo una drammatica crisi anche in ragione della situazione climatica con la nota ed evidente assenza di precipitazioni fondamentali per le coltivazioni agrarie, appare necessario, in ogni caso, l’attivazione di un tavolo tecnico (anche permanente) per individuare le deroghe da apportare alla Pac e le modifiche alla stessa con riferimento alle esigenze dei territori ed alle reali dimensioni delle imprese, attivare una rinegoziazione della Pac vigente con riguardo al primo pilastro dedicato al sostegno redistributivo del reddito con particolare riferimento alle aziende medio piccole; ed inoltre per tracciare da subito le linee guida della nuova Pac prevedendo il potenziamento degli interventi per l’agricoltura integrata e per il mantenimento della pratica agricola nelle zone svantaggiate.

La deputata agrigentina nell’interrogazione richiede alcune “risposte” nello specifico: “L’immediata e congrua assegnazione di somme da liquidarsi con procedure snelle ed urgenti derivate dalla effettiva situazione emergenziale con priorità assoluta per le aziende zootecniche, la moratoria dei mutui e delle cambiali agrarie, la liquidazione anticipata dei premi e delle annualità derivate dalle misure di intervento regionale nazionale e comunitaria, il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese per l’acquisto delle materie prime, e l’attivazione di un tavolo tecnico (anche permanente)”. “Ho già manifestato solidarietà agli agricoltori – ha detto Marchetta -, occorrono adesso risposte concrete per venire incontro ad un settore fortemente in crisi e nevralgico per l’ economia della Sicilia”.