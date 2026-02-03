La randazzese Aurora Caggegi entra nella segreteria nazionale GD

Con delega a coesione sociale, meridione e aree interne

CATANIA – “L’ingresso di Aurora Caggegi nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, con la delega alla Coesione sociale, al Meridione e alle Aree interne, rappresenta un risultato di enorme valore politico e umano. Non solo per la Federazione di Catania ma per l’intera comunità democratica siciliana”.

Così in una nota Luigi Nicolosi, Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Catania, commenta la nomina dell’esponente etnea ai vertici dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

“Un punto di riferimento”

“Questo traguardo – prosegue Nicolosi – non è casuale, ma è il frutto di un lavoro lungo, serio e capillare. Aurora, già Segretaria provinciale di Catania e Commissaria regionale dei GD Sicilia, è da sempre un punto di riferimento imprescindibile per la giovanile etnea. La sua nomina assume un significato ancora più profondo considerando le sue radici, nessuno meglio di lei può incarnare questa delega. La sfida è ardua: ricucire il Paese partendo dai territori spesso dimenticati”.

“La sua presenza in Segreteria Nazionale è la prova tangibile che, quando c’è la militanza, anche dalle realtà di provincia possono emergere figure capaci di incidere con forza nel dibattito politico nazionale. Aurora incarna una militanza sana, costruita con competenza e passione al servizio della comunità. A lei – conclude Nicolosi – va il mio più sincero augurio di buon lavoro e quello di tutta la federazione catanese: siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con determinazione, portando a Roma le istanze del nostro Sud e delle aree interne con la forza che la contraddistingue”.