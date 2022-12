La Re Borbone Saber vede il 2° posto, risultati favorevoli nel weekend

La squadra palermitana prepara lo "spareggio" di Lamezia

1' DI LETTURA

PALERMO – Risultati favorevoli alla Re Borbone Saber nella nona giornata del campionato di Serie B maschile di volley che ha visto il sestetto palermitano rimanere fermo per il secondo turno di riposo del girone di andata. Soprattutto il netto successo (3-0) della Sicily Villafranca Tirrena sul Raffaele Lamezia permette alla formazione guidata dal tecnico Nicola Ferro di mantenersi a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dall’Universal Viagrande e proprio dai catanzaresi che domenica prossima ospiteranno la Re Borbone Saber in uno scontro che potrà dire molto sul proseguo del campionato.

Reduce da quattro successi consecutivi, la squadra del presidente Giorgio Locanto sta preparando nei minimi dettagli il prossimo turno, sperando in settimana di potere recuperare il capitano Giovanni Blanco che ha subito un infortunio alla spalla la cui entità bisogna ancora valutare. La presenza del centrale a Lamezia potrà dare una spinta in più alla Re Borbone Saber che dovrà provare il colpaccio per non perdere di vista le posizioni che contano.

“I risultati dell’ultimo turno – ammette il presidente Locanto – ci aprono buone prospettive, ma confermano anche che il campionato è molto equilibrato. A Lamezia troveremo una squadra col dente avvelenato per la sconfitta subita a Villafranca Tirrena, una rivale agguerrita che proverà a riscattarsi. Noi andremo in Calabria per confermare la nostra crescita, con spirito sereno e grande convinzione, per portare via qualcosa. Speriamo di recuperare Blanco, ma potremo saperlo soltanto a metà settimana”.

I risultati della nona giornata: Letojanni-Callipo Vibo Valentia 3-0; Aquila Bronte-Costa Dolci Papiro Fiumefreddo 3-0; Sicily Villafranca Tirrena-Raffaele Lamezia 3-0; Paomar Siracusa-Cinquefrondi 0-3. Hanno riposato: Universal Viagrande e Re Borbone Saber Palermo.

La classifica: Letojanni 21 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 16; Re Borbone Saber Palermo e Sicily Villafranca 13; Aquila Bronte 12; Cinquefrondi 10; Paomar Siracusa 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia.