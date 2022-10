La Russa eletto presidente del Senato: le reazioni dei siciliani

Fioccano i primi commenti.

PALERMO – Ignazio La Russa eletto presidente del Senato: le reazioni della politica siciliana. Il giro di valzer delle dichiarazioni lo apre l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “Voglio fare i miei più sentiti auguri di buon lavoro ad Ignazio La Russa, eletto da poche ore Presidente del Senato di questa nuova legislatura. Un ruolo fondamentale per la vita democratica del nostro Paese che, da uomo delle Istituzioni qual è, La Russa ricoprirà con senso del dovere e abnegazione. La sua elezione segna il primo passo del percorso che porterà Giorgia Meloni alla guida del Paese ed è un bel segnale per tutta la comunità di Fratelli d’Italia. Lo è, inoltre, per tutti i siciliani che, dopo la presenza del Presidente Sergio Mattarella, possono contare su un altro siciliano al vertice della Repubblica”, dice Razza.

“Desidero esprimere un vivo compiacimento per l’elezione del senatore Ignazio La Russa a Presidente del Senato della Repubblica. Sono certa che ricoprirà il ruolo di seconda carica dello Stato con grande prestigio, mettendo a disposizione dell’Italia l’esperienza politica maturata in questi anni. Già con il suo discorso inaugurale ha mostrato la sua umanità, il senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni. Valori che oggi devono prevalere su tutto. Auguri di buon lavoro, sicura che anche in questa prestigiosa carica porterà con se l’amore per la nostra Sicilia”, dice la deputata regionale di FdI, Giusi Savarino. Di tutt’altro segno le reazioni che arrivano dalle opposizioni legate soprattutto ai voti totalizzai da La Russa da parte di qualche franco tiratore di opposizione (il gruppo di Forza Italia infatti si è astenuto in aula, eccezion fatta per Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Casellati: e i conti non tornano).

“Una elezione all’insegna dell’inciucio, quella di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. Neanche il tempo di apprezzare l’alto ed emozionante intervento della senatrice Liliana Segre e già vediamo una maggioranza spaccata soccorsa da alcuni di una finta opposizione. E’ il modo peggiore di avviare la legislatura”, dichiara il neo deputato alla Camera e segretario regionale del PD siciliano, Anthony Barbagallo. Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato e vicesegretario del Partito democratico, Peppe Provenzano. “La prima pagina di questa legislatura è una bruttissima pagina. Dopo lo straordinario discorso di Liliana Segre, ancora di più. E coloro che dalla “opposizione” hanno soccorso La Russa non sono ‘responsabili’ (come li ringrazia Meloni): dovrebbero solo vergognarsi”, scrive su Twitter Provenzano.